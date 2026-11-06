Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, savaşın enflasyona 7 puan yük getirdiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Merkez Bankamızın hesabına göre, savaş bu sene enflasyonumuza 7 puan ilave yük getirdi. Savaşın etkilediği kalemleri çıkardığınız zaman gidişatın daha olumlu olduğunu görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Fon meselesine benzer hadiselerin yaşanmaması için neler yapılacağına ilişkin soruya Yılmaz, gelecek hafta sonuna kadar yapısal önlemleri içeren kanun teklifinin büyük oranda hazır olacağını söyledi.

Kanun teklifini Meclis'e göndereceklerini belirten Yılmaz, "Gerisi Meclis'imizin takdiri. Meclis'te mutlaka değerlendirilecektir. Çeşitli kesimlerin görüşleri, önerileri, eleştirileri olacaktır. Meclis'teki süreçle de olgunlaşarak komisyon ve Genel Kurul safahatlarıyla birlikte bu kanunumuz da sermaye piyasalarımıza daha fazla güç verecektir. Bu hastalıklı yapılar, mikroplar bünyeden çıktıkça ve bu adımlar atıldıkça sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Sermaye piyasalarımıza sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğu diye düşünüyorum" diye konuştu.

Yılmaz, enflasyon rakamlarıyla ilgili soru üzerine, şöyle konuştu:

"Son gelen rakam bir miktar beklentinin üstünde oldu ama çok fazla değil. Enflasyon oranımız bir anlamda yatay seyretti. Yüzde 30'un altında kaldı. Sevindirici olan taraf savaş ve enerji ile ilgili olmayan kalemlerde özellikle hizmet kalemlerinde bir iyileşme var. Kira enflasyonu örneğin aylık bazda yüzde 3,10'dan yüzde 2,55'e geriledi. Lokanta, otel grubunda aylık artış 0,47 gibi. Ama bir taraftan da mevsimsel geçişin de etkisiyle taze meyve ve sebze fiyatları ve enerji fiyatlarındaki artış belirleyici görünüyor. Yine baktığınızda ama enflasyonun ana eğilimi dediğimiz bir gösterge var. Buna baktığınız zaman aylık ve üç aylık ortalamalarda yüzde 1,8 düzeyi gözüküyor. Bu da son dönemdeki iyileşmeyi teyit ediyor. Yani savaşa ve yaşadığımız birçok sıkıntıya rağmen enflasyonun aşağı doğru eğiliminin devam ettiğini görüyoruz."

"Savaşın seyri bütün dünyada enflasyonu yükseltti"

Savaşın seyrinin bütün dünyada enflasyonu yükselttiğinin ve büyümeyi aşağı çektiğinin altını çizen Yılmaz, "ABD-İran Savaşı, Hürmüz ve özellikle buradaki risklerin yükselmesi. Bu tabii bizi de etkiledi. Merkez Bankamızın hesabına göre, savaş bu sene enflasyonumuza 7 puan ilave yük getirdi. Savaşın etkilediği kalemleri çıkardığınız zaman gidişatın daha olumlu olduğunu görüyorsunuz. Beklentilerin iyileşmesi ve savaşın etkilerinin zaman içinde ortadan kalkması, özellikle enerji piyasalarında nispi bir normalleşme, enflasyon perspektifimize de olumlu yansıyacaktır diye inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

Dar gelirli vatandaşlar için kira, gıda ve kent içi ulaşım kalemlerinin öne çıktığını ifade eden Yılmaz, bu üç kalemle ilgili özel çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

Asgari ücret görüşmelerine ilişkin soruyu yanıtlayan Yılmaz, "Asgari ücretle ilgili henüz süreç başlamadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın koordinasyonunda yürüyor çalışmalar. O aşamaya geldiği zaman yine değerlendirmeler yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Emeklilerle ilgili çalışmaların sorulması üzerine Yılmaz, "Epeydir bir çalışıyoruz bunun üzerinde. Emekliler konusu çok önemli. Cumhurbaşkanımız da her fırsatta vurguluyor. Son kabine toplantımızdan sonra da bunu zaten açıkladı kendisi. Yıl sonuna kadar bir düzenleme yapacağız ve emeklilerimize enflasyonun üzerinde bir destek sunacağız mesajını verdi. Bütün emeklilerimizle ilgili bir çalışma söz konusu. En sonunda Meclis'imize arz edilecek. Meclis'imizin de takdiriyle nihai şeklini alacaktır. Emeklilerimize elimizden gelen tüm gayretle destek olmaya çalışacağız." diye konuştu.

"Amerikan halkının bugün gösterdiği tepki Türkiye'nin politikasıyla örtüşüyor"

Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlerine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Dünya hem siyasi olarak hem ekonomik olarak çok olumsuz bir dönemden geçiyor. Bir taraftan işte Ukrayna-Rusya Savaşı, Gazze'de yaşananlar, İsrail'in kışkırtmasıyla başlayan ABD-İran Savaşı, bütün bunlar aslında sadece insanların güvenliğini, dünyanın güvenliğini tehlikeye atmış olmadı. Bir taraftan da dünya ekonomisini olumsuz etkiledi. Hem Rusya-Ukrayna Savaşı hem de Hürmüz'ün kapanması meselesi. Dolayısıyla bütün dünya bu bedeli ödüyor. Amerikan seçimlerinde de bunun etkisini gördük diye düşünüyorum. Amerikan halkı bu savaşı gereksiz bir savaş olarak algıladı ve özellikle bu benzin fiyatlarındaki, petrol fiyatlarındaki artışı da önemli bir yük olarak gördü ve buna bir tepki gösterdi diye inanıyorum. Bir taraftan da İsrail-Amerikan ilişkilerine dönük ciddi bir eleştirel kitlenin oluştuğunu görüyoruz. Amerikan halkının bugün gösterdiği tepki, Türkiye'nin politikasıyla bir anlamda örtüşüyor."

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kapsamına ilişkin soruya Yılmaz, "Mekke Savunma Antlaşması bir bölgesel anlaşma. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın caydırıcılığını güçlendirmeye, birbirleriyle dayanışmasını, işbirliğini artırmaya dönük bir anlaşma. Dolayısıyla burada hemen şuraya savaşa gidilecek, burada şu olacak diye aşırı yorumlar yapmak doğru değil. Bu üç ülkeden biri saldırıya uğradığı zaman diğer ülkelerden talepte bulunması gerekiyor. Bu talep karşılığında o ülkeye nasıl, hangi kanallarla, nasıl bir şekilde destek olunacağı ise diğer iki ülke arasındaki istişarelere, müzakerelere bağlı konular. Öyle hemen kestirmeden riskli senaryolar üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Terörsüz Türkiye süreci kendi mecrasında yürüyor"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin soruya ise Yılmaz, "Çok tarihi bir süreç. Ülkemizin çok uzun yıllardır ayağında bir prangaydı bu terör. İşin özü bu prangadan kurtulmak, iç cephemizi güçlendirmek, bölgemiz üzerindeki emperyalist birtakım tuzakları boşa çıkarmak, milli birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendirmek, kalkınma sürecimizi hızlandırmak, demokrasimizin standartlarını yükseltmek... Ben bu süreci böyle görüyorum." yanıtını verdi.

Terörsüz Türkiye sürecinin çeşitli safhalarının olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kendi mecrasında yürüyor süreç. Meclis'imizde bir komisyon oluştu, bir kanun çıktı. Bu çerçevede yürütmede benim başkanlığımda Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Bunun altında dört tane alt kurul oluşturduk. Her birinde de ilgili kurumlarımızı belirledik. Bunun ikisi birinci aşamayla, ikisi ikinci aşamayla ilgili. Birinci aşama dediğim sahada silahların terk edildiğinin, bırakıldığının tespiti ve MGK tarafından da bunun teyidi. Bu gerçekleşirse ikinci aşamaya geçiliyor. İkinci aşamada ise denetimli serbestlik dediğimiz boyut gündeme geliyor. O aşamada hukuki işlerle ilgili komisyon ve sosyal uyum komisyonu ön plana çıkacak. Ama şu anki aşamada özellikle izleme ve tespit alt komisyonumuz ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonumuz birinci aşamayla ilgili çalışmaya başladılar ve sahadalar."

(Bitti)

Kaynak: AA