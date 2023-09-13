Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'nin yerli otomobil fabrikasını ziyaret etti

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC'nin yerli otomobil fabrikasına ziyaret

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobil fabrikasını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti programı çerçevesinde ziyaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suat Ünsel Camii'ni ve KKTC'nin yerli otomobil fabrikasını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Yılmaz, yetkililerden bilgi alarak KKTC'nin yerli otomobilini test etti. Yılmaz'a Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da eşlik etti.