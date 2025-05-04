Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı, dün açılışı gerçekleştirilen KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki yeni makamında ziyaret etti.

Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin nesiller boyu miras bırakacağı bir eser kazandığını belirterek, yerleşkenin hayırlı olmasını diledi.

Bu eserin KKTC'nin iki devletli çözüm vizyonunun müşahhas bir hali ve eşit egemenliğinin bir nişanesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, eserin sunduğu imkanların KKTC'nin kurumsal kapasitesini daha ileriye taşıyacağını ve kurumların verimliliğini artıracağını söyledi.

TEKNOFEST'e Kıbrıs Türklerinin muazzam bir ilgi gösterdiğini ifade eden Yılmaz, bu ilginin bilime, teknolojiye ortak gelecek vizyonuna inanç ve önemin göstergesi olduğunu belirtti.

Bu ilginin Kıbrıs Türkü'nün marjinal birtakım tavırlara, fikirlere de prim vermediğini ortaya koyduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle Kıbrıs Türkü tüm kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Hep birlikte ortak bir gelecek inşa ediyoruz. Ada'daki gerçeklere uygun bir şekilde iki devletli bir çözümü, sizin ortaya koyduğunuz vizyonu Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm gücümüzle destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'deki konuşmaları, diğer tüm platformlardaki ortaya koyduğu tavır bunun en açık kanıtıdır. Bizler de tüm gücümüzle bu vizyonu desteklemeye devam edeceğiz.

Önümüzde iki yol var. Bir tanesi iki devlet ve bu iki devletin işbirliğine dayalı yaklaşım, diğeri de aslında Rum kesiminin de inanmadığı, yıllardır tekrar tekrar denenmiş, bir çözüm üretilememiş yaklaşımlar. Dolayısıyla gerçekçi olmamız lazım. Artık 50 yılı aşkın bir süreç var. Burada kökleşmiş bir devlet yapısı var ve Kıbrıs Türkü de buna gönülden destek veriyor. Dolayısıyla bu perspektifi biz sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Sizin ortaya koyduğunuz vizyonu bütün gücümüzle desteklemeyi sürdüreceğiz."

"Türk olsun, Rum olsun, ortak geleceği, menfaatleri için işbirliklerine açığız"

Perspektiflerinin Rum tarafıyla işbirliği yapmaya, ortak projeler geliştirmeye mani olmadığına dikkati çeken Yılmaz, "Ada'da bulunan tüm halkın, tüm insanların Türk olsun, Rum olsun, ortak geleceği, menfaatleri için elbette tüm işbirliklerine de açığız. İşte su geliyorsa bütün Ada istifade etsin. Elektrik geliyorsa bütün ada istifade etsin. Çevre meselelerinden başka alanlara varıncaya kadar. Nitekim Cenevre'de sizin ortaya koyduğunuz bu işbirliği perspektifi de son derece insani, ekonomik ve anlamlı bir perspektif. Bunun da zaman içinde daha çok güçlenmesini temenni ettiğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Yeni makamında kendilerini ağırlayan Tatar'a teşekkür eden Yılmaz, "Dünyanın, bölgemizin içinden geçtiği bu önemli dönemde yaptığınız liderlik, devlet adamlığı için şükranlarımızı sunuyorum. Birlikte geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Makamınız da yeni çalışma ortamınız da hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, daha sonra KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Lefkoşa Surlariçi'nde, restorasyonu devam eden tarihi Selimiye Camisi'nde incelemelerde bulundu.