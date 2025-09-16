Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan'a Gidiyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye- Kırgızistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12'nci Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gidecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan temasları kapsamında yarın Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanını simgeleyen ve 'Büyük Kaçış' anlamına gelen Ürkün Anıtı ile Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret edecek. Ardından Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşecek olan Yılmaz, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nin 30'uncu Yıl Dönümü Konseri'ni dinleyecek ve 'Türk İş Dünyası Buluşması'na katılacak.

Cevdet Yılmaz, 18 Eylül Perşembe günü ise Bakanlar Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile baş başa görüşmesinin ardından, Kırgızistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 12'nci Toplantısı heyetler arası görüşmesine katılacak. Yılmaz, KEK 12'nci Toplantısı Protokolü'nün ve diğer belgelerinin imza töreni ve basın açıklaması sonrası düzenlenen İş Forumu'na katılacak. Ardından Türk Devletleri Teşkilatı Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplam 2 gün sürecek ziyaretinin ardından yurda dönecek.