Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Kırgızistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12'nci Dönem Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

Yılmaz, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"KEK 12'nci Dönem Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğumuz Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile dostlukları ve ortaya koydukları kapsamlı iş birliği vizyonu, tüm çalışmalarımıza güç vermektedir.

Sayın Caparov ile görüşmemizde; ticaretten sanayiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa uzanan 'kapsamlı stratejik ortaklık' seviyesine yükselen ilişkilerimizi, geniş bir yelpazede daha da güçlendirecek adımları istişare etme imkanımız oldu.

Görüşmemizde ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal olarak güçlenmesi, Orta Asya'daki barış ve istikrar ortamı ile Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan KKTC'nin haklı davasına Kırgızistan başta olmak üzere üye ülkeler tarafından verilen destek başlıca gündemlerimiz oldu.

Nazik kabulleri ve samimi ev sahipliği için Sayın Caparov'a şükranlarımı sunuyor, görüşmemizin Türkiye–Kırgızistan kardeşliğini ve Türk dünyasındaki dayanışmamızı daha da pekiştirmesini diliyorum."