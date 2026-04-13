Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yarın Kazakistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı ve çeşitli resmi temaslar için yarın Kazakistan'a gidecek. Ziyareti sırasında, Kazakistan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan- Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetler Arası 14. Dönem Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Kazakistan'a gidecek.

Yılmaz, ziyareti kapsamında yarın Başkent Astana'da düzenlenecek Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'na katılacak.

Ziyaretinin ikinci günü 15 Nisan'da, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile baş başa görüşecek Yılmaz, Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetler Arası 14. Dönem Toplantısı ve İmza Töreni'ne iştirak edecek.

Yılmaz ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın aynı gün Kazakistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılması, Kazakistan Ulusal Müzesi ve Alem AI Yapay Zeka Uluslararası Merkezi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Harun Kutbe
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti

Cenaze töreninden çıkıp ünlü ismi hastanede ziyaret etti
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...

Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...