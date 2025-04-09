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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Görüşme için Cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama bekleyelim"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Görüşme için Cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama bekleyelim" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İmralı Heyeti'nin görüşme tarihine ilişkin "Görüşme için Cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama bekleyelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Görüşme için Cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama bekleyelim"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İmralı Heyeti'nin görüşme tarihine ilişkin "Görüşme için Cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama bekleyelim" dedi.

Yılmaz, Ak Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump'un açıklamaları ve ABD'nin belirlediği yeni gümrük vergileri hakkında konuşan Yılmaz, "Belirsizliklerin olduğu iyi takip etmemiz gereken bir süreç. Türkiye avantajlı görünüyor. Önümüzdeki süreç tamamlanmış değil bir kaç ayda toz dumanın yatıştığı dünya ticaretinin geldiği durumu göreceğiz. Dünya ticaretinde yeni bir dönem başlıyor. Yeniden şekillenmeyi çok iyi takip etmek durumundayız. Tarifenin düşük olması olumlu. Bu hadise ile emtia fiyatlarında düşüş var. Eksi tarafı var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyetinin ne zaman görüşeceği şeklindeki soru üzerine Yılmaz, "Terörsüz Türkiye çok çok önemli. Bu hafta içerisinde bir görüşme bekleniyor. En kısa sürede silahların bırakılmasını terör örgütünün kendisini fesih etmesini bekliyoruz. Beklentimiz en kısa sürede terörsüz Türkiye sürecinin sonuçlanması. Görüşme için Cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama bekleyelim" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİDAYET TÜRKYILMAZ - Politika
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