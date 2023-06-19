Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

ERSİN TATAR İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir araya geldi. Yılmaz ile Tatar, 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cevdet Yılmaz, anıt mezar ziyaretinde kendilerine eşlik eden polis Namık Özkan'ın trafik kazası sonucu yaralandığını belirterek "Çok şükür kardeşimizin bilinci açık, durumu iyi. Kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Yılmaz, Kıbrıs sorununa dair her zaman çözümcü bir anlayış içerisinde olduklarını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemizde Kıbrıs meselesinin yanı sıra, Doğu Akdeniz'deki durumu da ele aldık. Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması, ülkemizin en önemli önceliklerinden biridir. Bu konudaki fikir ve gönül birliğimizi Cumhurbaşkanı Sayın Tatar ile bir kez daha teyit ettik. Kıbrıs'ta çözüm, ancak Ada'daki gerçekler üzerine inşa edilebilir. Böyle bir çözüm, bölgesel istikrar ve refaha da katkıda bulunacaktır. Türk tarafının sergilediği tüm yapıcılığa, iyi niyete rağmen, Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelen, tek taraflı eylemleri ise cevapsız bırakmamız söz konusu değildir. Rum-Yunan ikilisi gibi bu grubun sözcülüğüne soyunan Avrupa Birliği de Kıbrıs Türk tarafını azınlık olarak görme gafletinde daha fazla ısrar etmemelidir. Bunun karşısında biz, biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını hedef olarak belirledik" diye konuştu.