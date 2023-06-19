Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü
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ERSİN TATAR İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir araya geldi.
ERSİN TATAR İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir araya geldi. Yılmaz ile Tatar, 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cevdet Yılmaz, anıt mezar ziyaretinde kendilerine eşlik eden polis Namık Özkan'ın trafik kazası sonucu yaralandığını belirterek "Çok şükür kardeşimizin bilinci açık, durumu iyi. Kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevini üstlenmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türkiye ve KKTC iş birliği, geçmişten bu yana sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuştur ve kardeşlik bağlarımızdan beslenmektedir. Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkünün derdiyle dertlenecek, ihtiyaçlarını milletimizin ihtiyaçlarından ayrı görmeyeceğiz. 31 Mart'ta imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde KKTC'yi imar ve ihya etmek üzere gayretlerimizi hızlandıracağız" diye konuştu.'KIBRIS TÜRKÜ AMBARGOLARI YIKACAK'Yılmaz, yeni Ercan Havalimanı'na ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şunları söyledi: "Ülkemizin destekleriyle yapılan bu yeni terminal binasının en kısa zamanda hizmete açılması için gerekli süreçleri KKTC makamlarıyla birlikte yakından takip edeceğiz. Bugün öğleden sonra ise KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkeleri inşaat alanını ziyaret edeceğiz. Ardından KKTC Karayolları Master Planı Uygulama Projesi kapsamında 'Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Girne Yolu' bağlantı noktasına bir saha ziyareti gerçekleştireceğiz. İki ülke genel sağlık sigortası sistemlerinin uyumlandırılması, Derinya bölgesinde sosyal konut inşası ve denizin altından kablo ile elektrik temini gibi yeni projeleri ilgili bakanlarla yapacağımız görüşmelerde ele alacağız. Tüm bu projeler Kıbrıs Türkünün istikbali ve refahı içindir. Kıbrıs Türkü, Türkiye Yüzyılında yıllardır bu topraklara reva görülen ambargoları birer birer yıkacak, dünyaya açılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi, askeri, ekonomik ve sosyolojik olarak çok daha ileri noktalara geleceğine inanıyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla Kıbrıs Türkünü desteklemeye devam edeceğiz."'KKTC'NİN TANINMASINI HEDEF OLARAK BELİRLEDİK'
Yılmaz, Kıbrıs sorununa dair her zaman çözümcü bir anlayış içerisinde olduklarını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemizde Kıbrıs meselesinin yanı sıra, Doğu Akdeniz'deki durumu da ele aldık. Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması, ülkemizin en önemli önceliklerinden biridir. Bu konudaki fikir ve gönül birliğimizi Cumhurbaşkanı Sayın Tatar ile bir kez daha teyit ettik. Kıbrıs'ta çözüm, ancak Ada'daki gerçekler üzerine inşa edilebilir. Böyle bir çözüm, bölgesel istikrar ve refaha da katkıda bulunacaktır. Türk tarafının sergilediği tüm yapıcılığa, iyi niyete rağmen, Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelen, tek taraflı eylemleri ise cevapsız bırakmamız söz konusu değildir. Rum-Yunan ikilisi gibi bu grubun sözcülüğüne soyunan Avrupa Birliği de Kıbrıs Türk tarafını azınlık olarak görme gafletinde daha fazla ısrar etmemelidir. Bunun karşısında biz, biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını hedef olarak belirledik" diye konuştu.