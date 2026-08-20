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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Eskişehir Ziyareti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eskişehir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eskişehir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Eskişehir Valiliğini ziyaret eden Cevdet Yılmaz, Vali Erdinç Yılmaz tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Yılmaz, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, valilik makamında Erdinç Yılmaz'dan şehirde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına geçen Yılmaz, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Yılmaz, ardından MHP Eskişehir İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.

Kentteki programı kapsamında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikayı da ziyaret eden Yılmaz, üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Cevdet Yılmaz'a ziyaretlerinde, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Mürsel Çavdar, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA
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