Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İhracat ve Ekonomi Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dezenflasyona yönelik programımızı kararlı şekilde sürdürürken, dengeli büyüme perspektifi içinde ekonomimizin dinamizmini güçlendirmeye; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mayıs ayı ihracat verilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yılmaz, "İhracatımız, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artmış; yıllıklandırılmış ihracatımız 265,5 milyar doların üzerine çıkmıştır. Küresel ekonomi ve ticaretteki zorlu şartlara rağmen yüksek katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politikalar sayesinde 2025 yılının ilk 5 ayında ihracatımızı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında artırmayı başardık. Ekonomik büyümenin dengeli bir şekilde sürdürülmesi, ihracattaki artış, cari açıktaki azalış ve işsizlik oranlarındaki gerileme Programımızın başarılı bir şekilde ilerlediğini göstermektedir. Dezenflasyona yönelik programımızı kararlı şekilde sürdürürken, dengeli büyüme perspektifi içinde ekonomimizin dinamizmini güçlendirmeye; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA