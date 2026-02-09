Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Santos'u kabul etti Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Stratejik ortağımız Brezilya ile ilişkilerimizi daha üst bir kurumsal çerçeveye taşımayı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasını hayata geçirmeyi ve ticaret hacmimizi dengeli biçimde artırarak 10 milyar dolar hedefine ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves'i kabul etti.

NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Santos Neves ile küresel meselelerin yanı sıra, bu yıl ev sahipliğimizde gerçekleşecek COP31 sürecinde işbirliğimizi güçlendirme, altyapı, savunma sanayii, teknoloji ve yatırım alanlarında atılabilecek karşılıklı adımları ele aldık. Stratejik ortağımız Brezilya ile ilişkilerimizi daha üst bir kurumsal çerçeveye taşımayı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasını hayata geçirmeyi ve ticaret hacmimizi dengeli biçimde artırarak 10 milyar dolar hedefine ulaştırmayı hedefliyoruz. Nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçi'ye teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış

Belgeselde ortaya çıktı! İşte simge fotoğrafın hikayesi
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar

5 yıldızlı otelin terasından koca şehri haraca bağlamışlar
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi

Dünya devi o ligden resmen çekildi