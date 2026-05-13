Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Belçika Başbakan Yardımcısı Prevot ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Belçika Başbakan Yardımcısı Prevot ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belçika Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot ve heyeti ile ticaret, savunma ve enerji güvenliği konularında ilişkilerin geliştirilmesi üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ve heyeti ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot ve heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. NATO müttefiki ve ortağımız Belçika ile ilişkilerimiz ticaret, enerji, bağlantısallık, savunma sanayii ve dijital dönüşüm alanlarında yeni bir ivme kazanmasından memnuniyet duyuyoruz. 2025 yılında 9,2 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi önümüzdeki yıllarda daha da artırmayı hedefliyoruz. NATO müttefikliği temelinde savunma iş birliğimizi güçlendirirken, orta koridor ve enerji güvenliği gibi stratejik başlıklarda ortak çalışmalarımızı derinleştirmeye kararlıyız. Türkiye-AB ilişkilerinde yapıcı, kapsayıcı ve stratejik bir yaklaşımın güçlenmesini önemsiyoruz. Bu vesileyle Kraliçe Sayın Mathilde başkanlığında Belçika'dan ülkemize yapılan en geniş kapsamlı ziyaret olan Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin, ilişkilerimizin yanı sıra AB ile ilişkilerimizde de yeni bir dönüm noktası oluşturmasını ve yeni ortaklıkların önünü açmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
8,5 yıl sonra Çin'e ayak basan Trump, karşılama törenini görünce şaşırdı

8,5 yıl sonra bir ilk! Karşılama töreninde şaşkınlığını gizleyemedi

Özel ve Ağbaba'nın şikayeti sonrası Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık, Tamar Tanrıyar için düğmeye bastı! İşte yöneltilen suçlama
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Davutoğlu'nun AK Parti'ye geçen başkanlar için yaptığı yorum, Özel'i küplere bindirecek

Davutoğlu'ndan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

Yağ aldırma ameliyatı oda başkanının sonu oldu

Yağ aldırma ameliyatı oda başkanının sonu oldu
Galatasaray, Bernardo Silva'dan gelecek haberi bekliyor

Geri sayım başladı! Artık onu da Süper Lig'de izlememize ramak kaldı

MİT ve Narkotik'ten ortak operasyon! Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Ülkenin en büyük baronu dev operasyonla İstanbul'da yakalandı
Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar

Kan donduran iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
Okul bahçesinde acı veda! Öğrenciler de öğretmenler de gözyaşlarına boğuldu

Okul bahçesinde acı veda! Herkes gözyaşlarına boğuldu
Aral Şimşir, Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi

Yılın oyuncusu seçildi! Dünya Kupası'na çağrılması artık kesin gibi