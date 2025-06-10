Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tv100'e konuk oluyor! tv100 Özel Röportajı saat 20:30'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tv100'e konuk oluyor! tv100 Özel Röportajı saat 20:30'da
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tv100 ekranlarında gündemin sıcak gelişmelerini değerlendiriyor. Deniz Gürel ve Cansu Canan Özgen'in sorularıyla, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine dair kritik konular ele alınacak. Özel röportaj bu akşam saat 20.30'da yayınlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tv100 ekranlarında gündemin sıcak gelişmelerini değerlendiriyor. tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve tv100 Moderatörü Cansu Canan Özgen'in sorularıyla, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine dair kritik konular masaya yatırılacak.

- Türkiye'nin ekonomik görünümü neler söylüyor?

- Faiz politikası ve dövizde beklentiler ne yönde?

- PKK'nın kendini feshetmesi sonrası terörsüz Türkiye sürecinde sonraki adım ne olacak?

- Erken seçim, yeniden adaylık ve yeni anayasa tartışmalarına nasıl bakıyor?

- İktidar ve muhalefet arasında gidip gelen tartışmalara bakış açısı ne?

tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve tv100 Moderatörü Cansu Canan Özgen soruyor, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yanıtlıyor...

Özel röportaj bu akşam saat 20.30'da tv100'de...

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Politika
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