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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'nın açılışına katıldı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından gerçekleştirilen 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'nın açılışına katıldı. Yılmaz, Türk savunma sanayi şirketleri başta olmak üzere, fuara katılan Türk firmalarının stantlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'nın açılışına iştirak etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

Açılışın ardından Yılmaz ve Tebbun, Türk savunma sanayi şirketleri başta olmak üzere, fuara katılan Türk firmalarının stantlarını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Yılmaz'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile Ticaret Bakanı Bolat da eşlik etti.

Ziyaretin ardından Huari Bumedyen Havalimanı'na hareket eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cezayir Başbakanı Muhammed Nezir el-Arbavi tarafından törenle uğurlandı.

Kaynak: AA / Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdülmecid Cezayir Dış Politika Politika Ekonomi Güncel Haberler

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