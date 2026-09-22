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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı direnişi bir ülkedir. Türkiye’ye yatırım yapan her zaman kazançlı çıkmıştır. Türkiye kendisine güveneni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır. Güçlü bu zemin üzerinde yeni bir yatırım projesi başlatıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı direnişi bir ülkedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı direnişi bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan her zaman kazançlı çıkmıştır. Türkiye kendisine güveneni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır. Güçlü bu zemin üzerinde yeni bir yatırım projesi başlatıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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