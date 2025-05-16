Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenliğin bölünmezliği, refahın daha hakkaniyetli paylaşılması ilkeleri üzerinde bina edilecek dönüşümü Avrupa...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenliğin bölünmezliği, refahın daha hakkaniyetli paylaşılması ilkeleri üzerinde bina edilecek dönüşümü Avrupa Kıtası olarak kendi evimizde başlatmalıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenliğin bölünmezliği, refahın daha hakkaniyetli paylaşılması ilkeleri üzerinde bina edilecek dönüşümü Avrupa Kıtası olarak kendi evimizde başlatmalıyız" dedi. - TİRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika