Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada "Vatanlarını savunan direnişçiler ile işgalcileri aynı...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada "Vatanlarını savunan direnişçiler ile işgalcileri aynı kefeye koymamız mümkün değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada "Vatanlarını savunan direnişçiler ile işgalcileri aynı kefeye koymamız mümkün değildir" dedi. - RİYAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika