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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada "Vatanlarını savunan direnişçiler ile işgalcileri aynı...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada "Vatanlarını savunan direnişçiler ile işgalcileri aynı kefeye koymamız mümkün değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmada "Vatanlarını savunan direnişçiler ile işgalcileri aynı kefeye koymamız mümkün değildir" dedi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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