Haberler

Grev Kararı 60 Gün Süreyle Ertelendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Öz Büro İş Sendikasının grev kararı genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Öz Büro İş Sendikasının grev kararı genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Türk Standartları Enstitüsü ve bağlı iş yerlerinde Öz Büro İş Sendikası tarafından alınan grev kararı, genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendi. Buna, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 63'üncü maddesi gereğince karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
71 yaşında hayata veda eden Hulk Hogan'dan geriye milyonluk miras kaldı

Ünlü güreşçinin milyon dolarlık serveti tek bir kişiye kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.