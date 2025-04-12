Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. Havacılık alanında küresel ölçekte en üst lige...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. Havacılık alanında küresel ölçekte en üst lige yükselttik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. Havacılık alanında küresel ölçekte en üst lige yükselttik." - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika