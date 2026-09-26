Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’yi istikrar rotasında tuttuk. Ekonomimiz son 24 çeyrektir kesintisiz büyümeye başladı. Kişi başına milli gelirimiz 2025’te 18 bin 103 dolara çıktı."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’yi istikrar rotasında tuttuk. Ekonomimiz son 24 çeyrektir kesintisiz büyümeye başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'yi istikrar rotasında tuttuk. Ekonomimiz son 24 çeyrektir kesintisiz büyümeye başladı. Kişi başına milli gelirimiz 2025'te 18 bin 103 dolara çıktı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı