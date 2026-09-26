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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’yi istikrar rotasında tuttuk. Ekonomimiz son 24 çeyrektir kesintisiz büyümeye başladı. Kişi başına milli gelirimiz 2025’te 18 bin 103 dolara çıktı."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’yi istikrar rotasında tuttuk. Ekonomimiz son 24 çeyrektir kesintisiz büyümeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'yi istikrar rotasında tuttuk. Ekonomimiz son 24 çeyrektir kesintisiz büyümeye başladı. Kişi başına milli gelirimiz 2025'te 18 bin 103 dolara çıktı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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