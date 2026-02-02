Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 Şubat tarihinde Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat tarihinde ise Mısır'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 3 Şubat tarihinde Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat tarihinde ise Mısır'ı ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle Riyad'da gerçekleştireceği görüşmelerde Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'ı ziyaretinin ardından 4 Şubat tarihinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin davetine icabetle Kahire'de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edecek. Mısır ziyareti kapsamında ikili konuların ele alınması, ayrıca Filistin başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu'na da iştirak etmeleri bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi

Fenerbahçe, yeni yıldızını sağlık kontrollerinden geçirdi
4 aydır tutuklu bulunan eski belediye başkanı için karar verildi

Eski belediye başkanı için karar verildi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı