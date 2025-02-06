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Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

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Adıyaman'da gerçekleştirilen 6 Şubat depremleri anma programında bölgenin ayağa kaldırılması için destek veren şirketlerin temsilcilerine plaket veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'e "Cengiz Holding'in yardımını beğenmedim. Başta AFAD olmak üzere Cengiz Holding'i köşeye sıkıştırmaları lazım. Veren el alan elden üstündür" diyerek sitem etti.

Asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremlerinin bugün 2. yıl dönümü... Hayatını kaybeden vatandaşlarımız için tüm yurtta anma programları düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Adıyaman'daki programa katıldı.

ŞİRKET TEMSİLCİLERİNE PLAKET

Yapımı tamamlanan evlerin anahtarlarını depremzedelere teslim eden Erdoğan, daha sonra bölgenin ayağa kaldırılması için destek veren şirketlerin temsilcilerini tek tek sahneye çağırarak plaket takdim etti.

ERDOĞAN'DAN MEHMET CENGİZ'E SİTEM

Sahneye çağırılan isimlerde n biri de Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'di. Cengiz'e plaketini takdim eden Erdoğan, verdiği desteği yetersiz bulduğunu belirterek "Cengiz Holding'in yardımını beğenmedim. Başta AFAD olmak üzere Cengiz Holding'i köşeye sıkıştırmaları lazım. Veren el alan elden üstündür" sözleriyle sitem etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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