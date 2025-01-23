Üye Girişi
Haberler
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek
78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

78 kişiye mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj! İşte o ifadeler
Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı
Meral Akşener'in danışmanından, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı' iddialarına yanıt

Meral Akşener, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilafın çözümünde her türlü desteği vermeye hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilafla ilgili, "Bu meselenin çözümünde her iki tarafın da arzu etmesi halinde her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilafla ilgili, "Bu meselenin çözümünde her iki tarafın da arzu etmesi halinde her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke büyükelçiliklerinin 2013 ve 2014 yıllarında açılması akabinde ilişkilerin çok ciddi ivme kazandığını belirterek, "Bugün 500 milyon dolara yakın yatırım yaptıkları dost bir ülkeden bahsediyoruz. Ruanda siyasi istikrarı, iç huzuru ve kalkınma modeliyle örnek gösterilen bir Afrika ülkesidir" dedi.

"Ruanda'nın dış ticaretinde Türkiye'nin yer alması ümit vadediyor"

Gerçekleştirdikleri görüşmelerde çok sayıda iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımları ele aldıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda'daki yabancı yatırımların yüzde 13'ünün Türk firmaları tarafından gerçekleştirildiğini aktardı. Ruanda'nın dış ticaretinde Türkiye'nin yer almasının ümit vadettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadelede Ruanda'nın ilk adım atan ülkeler arasında olduğunun altını çizdi.

"257 Ruanda öğrencisi Türkiye'de üniversite eğitimi aldı"

Ruanda'ya verdikleri eğitim desteğinin her yıl güçlenerek devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 257 Ruanda öğrencisinin Türkiye'de yükseköğretim görmelerinin sağlandığını söyledi. Eşit ortaklık temelinde Afrika'nın kalkınmasına katkı sunulacağını da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmzalanan belgelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilaf ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meselenin çözümünde her iki tarafın da arzu etmesi halinde her türlü desteği vermeye hazırız. Görüşmelerimizin ve imzalanan belgelerinin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Erdoğan ve Kagame'nin huzurunda Türkiye ile Ruanda arasında bir çok alanda önemli işbirliklerini kapsayan 4 önemli anlaşma imzalandı.

Ruanda Yayın Ajansı (RBA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) arasında Radyo ve Televizyon Alanında mutabakat zaptı, Sivil Hava Aracı Kazaları ve Ciddi Kazaların Tahkikatına dair işbirliği mutabakat zaptı, Türkiye ile Ruanda arasında Medya ve İletişim Alanında mutabakat zaptı ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile Ruanda Savunma Bakanlığı Arasında işbirliği için mutabakat muhtırası imzalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Galatasaray defterini kapattı
img

Prens Selman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi
img

ABD'nin yeni başkanı Trump'tan kritik faiz mesajı!
Donald Trump: Faizlerin düşürülmesini istiyorum

ABD'nin yeni başkanı Trump'tan kritik faiz mesajı!
Victor Osimhen, gazetecileri yumrukladı

Osimhen gazetecileri yumrukladı!
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.