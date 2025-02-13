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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg aracı hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg aracı hediye etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Pakistan'da Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye Togg aracı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Pakistan'da Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye Togg aracı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Pakistan'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ardından Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye de Togg aracı hediye etti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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