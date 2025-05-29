Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Osman Gazi' platformunu Dolmabahçe'den uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Osman Gazi' platformunu Dolmabahçe'den uğurladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Osman Gazi' platformunu Dolmabahçe'den uğurladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'ndan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Karadeniz'e gidişini uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Osman Gazi' platformunu Dolmabahçe'den uğurladı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'ndan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Karadeniz'e gidişini uğurladı.

Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik projelerinden biri olan yüzer doğalgaz üretim platformu "Osman Gazi", İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e doğru ilerledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzer doğalgaz üretim platformunun İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde boğazdan geçişini uğurladı. Dolmabahçe Sarayından 'Osman Gazi' platformunu uğurlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Politika
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