Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken bay Kemal'in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığı da... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken bay Kemal'in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığı da...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken bay Kemal'in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığı da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken bay Kemal'in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığı da ortaya çıkacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken bay Kemal'in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığı da ortaya çıkacaktır." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Politika Haberler

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