Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz ve Gabar'daki keşifler ile makus talihimizi değiştirdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz ve Gabar'daki keşifler ile makus talihimizi değiştirdik" "Sömürmeye değil beraber kazanmaya talibiz" "Bir damla petrolü oluk oluk akan kandan kıymetli gören zihniyette hiçbir şey değişmedi değişmeyecek" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz ve Gabar'daki keşifler ile makus talihimizi değiştirdik"
"Sömürmeye değil beraber kazanmaya talibiz"
"Bir damla petrolü oluk oluk akan kandan kıymetli gören zihniyette hiçbir şey değişmedi değişmeyecek"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika