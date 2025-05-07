Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karadeniz ve Gabar'daki keşifler ile makus talihimizi değiştirdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz ve Gabar'daki keşifler ile makus talihimizi değiştirdik"

"Sömürmeye değil beraber kazanmaya talibiz"

"Bir damla petrolü oluk oluk akan kandan kıymetli gören zihniyette hiçbir şey değişmedi değişmeyecek"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.