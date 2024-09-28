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Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin Jeostratejik Önemi Artıyor

Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin Jeostratejik Önemi Artıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'nda gönderdiği video mesajda, Karadeniz Bölgesi'nin Orta Asya ve Hazar bölgesinden batı ile doğuyu, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan önemli bir ulaşım ve enerji koridoru olduğunu vurguladı. Erdoğan, bu bölgenin jeostratejik öneminin gelecekte daha da artacağını belirtti ve Karadeniz Bölgesi'nde lojistik altyapının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na gönderdiği video mesajda, "Orta Asya ve Hazar bölgesinden batı ile doğuyu, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve enerji yolları Karadeniz Bölgesi üzerinden geçiyor.

Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağı görülüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Geniş Karadeniz Bölgesi'nin lojistik ve ulaştırma imkanlarının ele alınacağı Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yurt dışından foruma iştirak eden kıymetli uzmanlarımıza 'Hoş geldiniz' diyor, forum kapsamında verimli tartışmalar yaşanacağına inanıyorum. Salgın hastalıklar ve bölgemizdeki krizler lojistik ve ulaştırma altyapısının ekonomik kalkınma açısından önemini bizlere tekrar tekrar hatırlatıyor. Karadeniz coğrafyası içerisinde yer alan tüm ülkelerde ticareti geliştirecek, malların ve ulaştırma hizmetlerinin teslimat sürelerini kısaltacak lojistik ağlarının geliştirilmesine ihtiyaç duymaktayız. Rize'deki yüksek teknolojili endüstriyel gelişim bölgesi olan İyidere Lojistik Merkezi'nin bu çabalara ciddi katkı yapacağı inancındayız. Karadeniz Bölgesi'nin küresel gemi inşa pazarında kilit bir oyuncu olarak konumlanması da önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Erdoğan, Orta Asya ve Hazar bölgesinden batı ile doğuyu, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve enerji yollarının Karadeniz Bölgesi üzerinden geçtiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağı görülüyor. Karadeniz Bölgesi'ndeki ulaştırma ve lojistik altyapının güçlendirilmesiyle inşallah bu ivme daha da hızlanacaktır. Hükümetimizin son 22 yılda ulaştırma alanına yaptığı yatırımların geniş bir alanda meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde Karadeniz Bölgesi'nin hak ettiği yeri alacağından asla şüphe duymuyorum. Kendi alanında seçkin isimlerin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'nun bizlere bu mücadelemizde yardımcı olacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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