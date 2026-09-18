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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nda 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin konumunu avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Şimdi yeni hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. İstanbul’u ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları sürdür

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nda 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin konumunu avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, " Türkiye'nin konumunu avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Şimdi yeni hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. İstanbul'u ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları sürdürüyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline getirdik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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