Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski görüşmesi sona erdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Vahdettin Köşkü'ndeki ikili görüşmesi bitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Vahdettin Köşkü'ndeki ikili görüşmesi bitti. 2,5 saat süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika