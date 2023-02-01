Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci el konutlarla ilgili bir çalışma yapılacak

Konut destek programlarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci el konutlarla ilgili destek olmak için ayrı bir proje yapılacak. Planlama çalışmaları sürüyor" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"PLANLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

İkinci el konutlara ilişkin yeni bir projenin hazırlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci el konutlarla ilgili destek olmak için ayrı bir proje yapılacak. Planlama çalışmaları sürüyor. Önceliği ilk evini alacaklara ve yeni konut arzına veriyoruz. Bununla birlikte üretim ve istihdamı da artırmak istiyoruz. Bu tabii seçim sonrası atılacak bir adım. Bizim tabii bu konuda ciddi bir tecrübemiz var." dedi.

"HER VATANDAŞIMIZI EV SAHİBİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Erdoğan açıklamasının devamında, "Orta gelirliye destek olacağız dedik, yaptık. 21 ilde Roman vatandaşlarımıza özel proje için hazırlık yapıyoruz. Her vatandaşımızı uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmak istiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesini yaptık. Bunu ilk biz yaptık ve 20 yıldır da yapıyoruz. Yeni projeleri de hayata geçirmekten geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.