Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Kabulde, bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ABD ile İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduklarını belirterek, Türkiye olarak çatışmaların bölgede diğer ülkelere yayılmasını istemediklerini, bu süreçte IKBY yönetimiyle dayanışmanın süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'taki istikrarın korunmasının tüm bölge açısından önem taşıdığını vurgulayarak, merkezi hükümetin bir an önce kurulmasının Irak'ın birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağını kaydetti.

Türkiye'nin hem Irak Merkezi Hükümeti hem de IKBY ile iş birliğini geliştirmekte kararlı olduğunu belirten Erdoğan, ticaret, ulaştırma ve enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin ileri taşınması için adımların süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkınma Yolu Projesi"nin hayata geçirilmesinin yalnızca Irak için değil Körfez bölgesi için de büyük faydalar sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Terörsüz Türkiye" sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını, hem Türkiye'de hem de komşu ülkelerde huzur ve istikrarı arzu ettiklerini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
