Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir ferdin hakkını yedirmeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir ferdin hakkını yedirmeyiz" "Gerek merkezi gerek yerel yönetimlerde kaynakların amacına uygun etkin kullanılması, azami faydanın üretilmesi temel önceliğimiz" "Çiğ süt içmeyenin başı da karnı da ağrımaz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 163.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir ferdin hakkını yedirmeyiz"
"Gerek merkezi gerek yerel yönetimlerde kaynakların amacına uygun etkin kullanılması, azami faydanın üretilmesi temel önceliğimiz"
"Çiğ süt içmeyenin başı da karnı da ağrımaz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika