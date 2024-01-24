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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafize Gaye Erkan'a sahip çıktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarını duyurduğu konuşmasında son günlerde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili ortaya atılan iddialara da değindi. Erdoğan açıklamasında "Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin ilk kez konuştu. İsim vermeden Erkan'a destek veren Erdoğan, "Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz" dedi.

İDDİALAR BÜYÜK SES GETİRDİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın banka çalışanlarıyla ilgili kararlar aldığı, yönetime dahil olduğu, kendisine özel koruma ve oda tahsis edildiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Hafize Gaye Erkan cephesi bu iddiaları kesin bir dille yalanlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi.

ERDOĞAN'DAN ERKAN'A DESTEK

Yerel seçimler öncesi görevden alınacağı öne sürülen Hafize Gaye Erkan'a isim vermeden sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ne zaman derlenip toparlansa, ne zaman yeni bir atılımın eşiğine gelse, ne zaman gururlanacak işler yapsa bunlar hemen rahatsız oluyor. Gezi Olaylarından beri ülkenin attığı her hayırlı adıma takoz olmayı misyon edinenler son dönemde yine ortalığa döküldüler. Mesela Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı bunlar hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla ekonomimizde binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Açıklamasının devamında muhalefete yüklenen Erdoğan, "Muhalefet ne yaparsa yapsın uzaya füzeler gitmeye devam edecek. Uçak gemilerimizin inşası devam edecek. Türkiye'nin başarılarından kıvanç duymayı bir kez olsun beceremediler. İlk insanlı uzay misyonumuzu önemsizleştirmeye kadar Türkiye'nin başarılarını hedef alıp kendilerine alan açmaya çalıştılar" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Hafize Gaye Erkan Finans Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Hakan Celik:

Ben hayatta kalmaya çalışan bir SSK'lı emekli olarak cebime giren maaşa,evimde pişen aşa bakarım.Gerisi ezogelin çorbadır...

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mardinli yiğit:

yav anladık 50 yere bunu yazmışsın.

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mardinli yiğit:

benim içinde gerisi mercimek çorbasıdır, vaa mı daha ötesi.

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süleyman koç:

sürekli cebine girene baktığın için.... gençlik yıllarında çocuğuna hayatı ahlakı, terbiyeyi ,görgüyü öğretmediğin için... o çocuklar şuan sana bakmıyor anladığım kadarıyla.... keşke gençken kazancını harcamanın yanında bu ata öğretilerinide çocuğa aktarsaydın,büyük bir aile olarak açıkta kalmasaydın be dayı ... benim dediğim gibi olsaydı şok şükür biz çocuğa baktık oda bize bakıyor , hayırlı evlat diyebilirdin

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Hakan Celik:

Daha ötesi var mardinli yiğit...sana cumhuriyet ile bağşedilen oy kullanma hakkını bu seferlik herhangi bir partiden yana kullan ki pazarlığı kızıştır.Sana bir ağbi tavsiyesi...

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Ahmet Akyol:

Hafize Gaye ERKAN a operasyon çekiliyor. 15 ay önce Turkiyenin yurtdisi borçlanması CDS 800 iken Hafize Gaye ve Mehmet ŞİMSEK bu oranı 300 e düşürerek.Turkiyenin yüksek faiz ile borçlanmasinin önüne geçti.Hafize Gaye nin görevden alınması ülkeye zara verecektir. 10 gündür her gün piyasaya yeni bir haber sürerek itibar suikasti yapılıyor.

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ARAS ÇEKİÇ:

yok babsı yok şu yok bu. iş yapsınlar yeter

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Recep Ertuğrul:

Kesin len sesinizi artık biz faizci olduk...

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ramazan çelik:

:)) ALLAH muhafaza :(

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