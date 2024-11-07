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Erdoğan ve Macron Budapeşte'de bir araya geldi

Erdoğan ve Macron Budapeşte'de bir araya geldi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin köklü bir geçmişe dayandığını, ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik perspektifi ile hareket ettiğini, sürecin canlandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi ile ilgili vaatlerin yerine getirilmesinin beklendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna- Rusya, İsrail- Filistin, İsrail- Lübnan ve benzeri gerilimlerin barışçıl bir zeminde diplomasi yoluyla sonlandırılmasının bütün ülkelerin çıkarına olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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