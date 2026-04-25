Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kiralık Sosyal Konut uygulamamızı Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, 24 Ekim 2025'te Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"ni devreye aldıklarını, 500 bin sosyal konut seferberliğini başlattıklarını anımsattı.

Geçen yıl 29 Aralık'ta start verdikleri kura çekimlerini 80 ilde nihayete erdirdiklerini, bugün de proje kapsamında 100 bin konut ayırdıkları İstanbul'da hak sahiplerini belirleyeceklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Konutlarımızı devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunacağız. Taksitler 7 bin 313 lira, 11 bin lira arasında olacak. Bu ödeme modeliyle vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Kura çekiminin ardından temelleri atacak, evlerimizi en kısa süre içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunlara ilaveten Kiralık Sosyal Konut uygulamamızı Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatıyor, TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Projenin ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atacağız. İstanbul'umuz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum."

"Yüzyılın Konut Projesi"nin sadece konut üretimiyle sınırlı bir atılım değil, aynı zamanda insan odaklı ve tam teşekküllü yaşam alanlarının inşası olduğuna işaret eden Erdoğan, "Mahalle konaklarımızla bu projeye yepyeni bir boyut kazandırıyoruz. TOKİ'mizin koordinasyonunda inşa edilecek 500 mahalle konağında, 500 cami, 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakım evi, 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu ve 500 misafirhane yer alacak. Mahalle konaklarımızla hem mahalle kültürümüzü yaşatacak hem değerlerimizi koruyacak hem de şehirlerimiz için çok önemli işlevler görecek yapıları da şehirlerimize ve milletimize kazandıracağız. Bunlar da hayırlı uğurlu olsun diyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin hayırlara vesile olmasını ve hak sahiplerinin bu hanelerde huzurla, afiyetle, ağız tadıyla oturmalarını temenni etti.

Programdan notlar

Programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur birer konuşma yaptı.

TOKİ'nin tanıtım filminin izletildiği törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle birlikte kura çekimi için butona bastı.

