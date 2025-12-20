Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisi alanında yürüttükleri her projede ürün geliştirmekle kalmadıklarını, ekosistemi, insan kaynağını ve teknoloji üretim kapasitesini de büyütmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Deniz Platformlarımızın Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye olarak savunma sanayii alanında yürüttüğümüz her projede ürün geliştirmekle kalmıyor, ekosistemi, insan kaynağını ve teknoloji üretim kapasitesini de büyütmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Savunma Sanayii İcra Komitesinde aldıkları kararları, "önce millet, önce devlet" anlayışıyla ilgili kurumların koordinasyonunda tek tek hayata geçirdiklerini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şurası bir gerçek ki, savunmada başarı ancak bütüncül bir stratejiyle elde edilir. Havada güçlü olmadan, denizde etkin olmadan, karada caydırıcı olamazsınız. Hamdolsun, biz tüm bu alanlarda çok güçlü bir varlık gösteriyoruz. Kapasitemizi günden güne artırıyor, imkan ve kabiliyetlerimizi aralıksız geliştiriyor, kendi teknolojimizi yine kendimiz üretiyoruz. Savunma sektöründeki 3 bin 500'ü aşkın firmamız, 100 bini aşkın insan kaynağımız varını yoğunu Türkiye'nin güvenli yarınlarına vakfediyor. Araştırma ve geliştirme çalışmalarından tasarıma, yazılımdan seri üretime, tüm süreçleri yerli ve milli kaynaklarımızla yönetiyoruz. Şu anda, savunma ihracatında dünyanın en büyük 11'inci ülkesiyiz. Son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı. Sadece kasım ayı ihracatımız, önceki kasım ayına kıyasla yüzde 22 artışla 742 milyon dolar oldu. Bu sabah itibarıyla 8,6 milyar doları aşmış buluyoruz. Kendimize inandık. Türk savunma sanayiine güvendik. Kısa sürede işte bu rakamları yakaladık. Elbette burada durmayacağız."

2028 için hedef 11 milyar dolarlık ihracat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2028 için belirledikleri hedefin 11 milyar dolarlık ihracatla "savunma ve havacılık ihracatında" dünyada ilk 10'a girmek olduğuna işaret etti.

Bu hedefe doğru sağlam adımlarla ilerlediklerine dikkati çeken Erdoğan, "Şunu da burada büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim; Dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biri Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Türk tersanelerinin bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine farklı ebatta 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç ettiğini aktaran Erdoğan, güvenlik kuvvetlerinin kendi ürettiği araç, ekipman ve mühimmatlarla havada, karada ve denizde adeta destan yazdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahadan aldığımız verileri titiz bir şekilde analiz ediyor, geri bildirimler ışığında mevcut teknolojimizi daha da ileri noktalara taşıyoruz. Tüm bunları yaparken doktrin ve pratik arasındaki dengeyi birbirlerini besleyecek şekilde en verimli surette temin ediyoruz." dedi.

