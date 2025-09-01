Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Sekreteri Say Çi ile görüştü

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi nedeniyle bulunduğu Çin'deki ikili temasları kapsamında Çin Komünist Partisi Siyasi Büro Sekreteri Say Çi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi nedeniyle bulunduğu Çin'deki ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tianjin kentindeki temasları kapsamında Tiencin Konukevi'nde Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, geniş bir heyetle Tianjin'de olduklarını söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile dün yaptıkları görüşmeyi hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünkü görüşmemizde Devlet Başkanı Sayın Xi'ye ülkenizle her alanda iş birliğini geliştirme kararlılığımızı vurguladık. Bu iş birliğini, Birleşmiş Milletler, G20 ve BRICS gibi platformlarda da güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizin ilerletilmesine olan desteğinizin sürmesini bekliyoruz. 50 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde arttırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. - TIANJIN