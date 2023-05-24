Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP genel başkanı kendisine açılan krediyi yanlış yollara saparak heba etti"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP genel başkanı kendisine açılan krediyi yanlış yollara saparak heba etti" "28 Mayıs'ta gelin Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetlenelim" "Dağları kim deldi, biz deldik" Ankara'da Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Hemşehri Buluşması'nda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP genel başkanı kendisine açılan krediyi yanlış yollara saparak heba etti"
"28 Mayıs'ta gelin Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetlenelim"
"Dağları kim deldi, biz deldik"
ANKARA - Ankara'da Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Hemşehri Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP genel başkanı kendisine açılan krediyi yanlış yollara saparak heba etti. 28 Mayıs'ta gelin Türkiye Yüzyılı'nın etrafında kenetlenelim. Dağları kim deldi, biz deldik" dedi.