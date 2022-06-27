Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka'yı kabul etti
AA - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı kabulü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı kabulü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı kabul etti.
AA / Politika