Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka'yı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı kabulü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı kabulü ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı kabul etti. AA / Politika Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Sobotka'yı kabul etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.