Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ocak'ta Aydın'da açılışlar yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu yatırımlarının açılışını yapmak üzere 24 Ocak'ta kente geleceğini bildirdi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu yatırımlarının açılışını yapmak üzere 24 Ocak'ta kente geleceğini bildirdi.

Erdem, yazılı açıklamasında, Erdoğan'ın 24 Ocak saat 13.30'da Atatürk Kent Meydanı'nda, Aydın'da tamamlanan ve yapımı büyük ölçüde sona eren önemli kamu yatırımlarının açılışını gerçekleştireceğini belirtti.

Erdem, Aydın Şehir Hastanesi, Çine Devlet Hastanesi, Didim Devlet Hastanesi, Nazilli Sağlık Kompleksi, Çine Cezaevi, Karpuzlu Hükümet Konağı ve Söke Hükümet Konağı'nın yapımının tamamlandığı bilgisini paylaştı.

Aydın Huzurevi, Söke Spor Kompleksi, Efeler 50 kişilik Çocuk Sevgi Evleri Sitesi, Efeler 30 kişilik Çocuk Destek Eğitim Merkezi, Köşk Engelsiz Yaşam Merkezi, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve Adnan Menderes Stadyumu'nun da son aşamaya geldiğini aktaran Erdem, kente eser ve hizmet kazandırmaya kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Politika
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

Trump o ismi hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden derhal atılmalı
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu

11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor