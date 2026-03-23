Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Kazakistan Halk Asamblesi Yardımcısı Akhmetov ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan Halk Asamblesi Yardımcısı Rassul Akhmetov ile bir araya geldi.

Kazakistan Halk Asamblesi ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Yardımcısı, Kazakistan Diplomasisi Vakfı Başkanı, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kazakistan Ahıska Türk Kültür Merkezi'nin Başkan Yardımcısı Rassul Akhmetov ile SANA Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi Genel Müdürü Serzhanov Bauyrzhan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makamında ziyaret etti.

'KAZAKİSTAN, TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK TİCARİ ORTAĞIDIR'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, "15 Mart'ta yapılan anayasa referandumu ile kabul edilen değişikliklerin, kardeş Kazakistan halkı ve devleti için hayırlara vesile olsun inşallah. 2019 yılından itibaren iki kardeş ülkenin ilişkileri stratejik ortaklık düzeyindedir. Ata yurdumuz Kazakistan, bölgenin en büyük ekonomisi, Türkiye'nin de bölgedeki en büyük ticari ortağıdır. İki kardeş ülkenin her alandaki ilişkileri 'kazan kazan' ilkesi ile kardeşlik temelinde artarak büyümektedir" dedi.

Kazakistan Halk Asamblesi Başkan Yardımcısı Akhmetov ise "Yüzde 86,7 ile kabul edilerek gerçekleşen anayasa referandumu, Kazakistan'ın her alanda yükselmesine büyük katkı sağlayacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Tokayev'in üstün liderliği ile Kazakistan; bölgesinde barışın, istikrar ve güvenliğin limanıdır. Kardeş ülke Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanımız Sayın Kasım Cömert Tokayev'e tevcih edilen devlet nişanı, iki kardeş ülke ilişkilerinin en üst düzeyde olduğunun da önemli bir göstergesidir" diye konuştu.

