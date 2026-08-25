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Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskısını kınayarak, tek taraflı yaptırımların sorunları çözmeyeceğini, Çin'in hak ve çıkarlarını koruyacağını ve İran ile iş birliğinin süreceğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin İran'a başlattığı ekonomik baskıya ilişkin, "Çin, kendi hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır" dedi.

ABD'nin İran'a "Ekonomik İzolasyon Operasyonu" ile başlattığı ekonomik baskısına İran'ın en büyük ticaret ortağı olan Çin'den tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian düzenlediği basın toplantısında, "Çin, uluslararası hukukta dayanağı olmayan ve BM Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirilmemiş huku dışı tek taraflı yaptırımlara karşı tepkisini defalarca dile getirdi. Ekonomik savaş ve azami baskı taktikleri sorunu çözmeye yardımcı olmayacak, yalnızca çatışmaları daha da tırmandıracak, risklerin yayılmasına neden olacak, küresel ekonomik ve finansal düzeni bozacak ve diğer ülkelerin meşru hak ve çıkarlarına zarar verecektir. Acilen durumu yatıştırmak ve mümkün olan en kısa sürede diyalog ve müzakere yoluna geri dönülmelidir. Çin, kendi hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır" ifadelerini kullandı. Lin, "Çin'in İran ile iş birliği her zaman uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülmüştür ve müdahale edilmemeli veya baltalanmamalıdır. Çin, ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte" dedi.

İran'ın en büyük ticaret ortağı olan Çin, İran petrolünün büyük bir kısmını satın alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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