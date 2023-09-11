Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve İngiltere'nin Anlaşmazlıkları Çözüme Kavuşturması Gerektiğini Söyledi

Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve İngiltere'nin anlaşmazlıkları uygun şekilde çözüme kavuşturması ve birbirlerinin temel çıkarlarına ve başlıca endişelerine saygı duyması gerektiğini söyledi. Li, Çin ve İngiltere'nin ekonomik açıdan birbirleriyle yakından bağlantılı olduğunu ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkileri aracılığıyla birbirine ve dünyaya daha fazla fayda sağlamaları gerektiğini vurguladı.

YENİ DELHİ, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin ve İngiltere'nin anlaşmazlıkları uygun şekilde çözüme kavuşturması ve birbirlerinin temel çıkarlarına ve başlıca endişelerine saygı duyması gerektiğini söyledi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi sırasında, Pazar günü İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya gelen Li, hem Çin hem de İngiltere'nin dünyanın önde gelen ekonomileri olduğunu ve ekonomik açıdan birbirleriyle yakından bağlantılı olduklarını dile getirdi.

İki tarafın da istikrarlı ve karşılıklı fayda sağlayan Çin-İngiltere ilişkileri aracılığıyla birbirine ve dünyaya daha fazla fayda sağlamaya çalışması gerektiğini vurgulayan Li, Çin'in karşılıklı saygıyı sürdürmek, birbirine eşit muamele etmek, birbirinin kalkınmasını tarafsızca değerlendirmek, karşılıklı anlayış ve güveni artırmak ve Çin-İngiltere ilişkilerinin istikrarlı ve uzun dönemli gelişimini teşvik etmek üzere İngiltere'yle çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

İki tarafın açık işbirliğine bağlılığını sürdürmesi ve ortak çıkarları koruyup genişletmesi gerektiğini kaydeden Li, hem Çin'in hem de İngiltere'nin serbest ticareti savunduğunu, uyguladığını ve bundan fayda sağladığını hatırlattı. Çin Başbakanı, iki ülkenin de ticari ve ekonomik işbirliğinin siyaset ve güvenlik konularıyla karıştırılmasına karşı çıkması, açık dünya ekonomisinin inşasını teşvik etmesi, Dünya Ticaret Örgütü'nün merkezde olduğu çok taraflı ticaret sistemini desteklemesi ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz işleyişini güvence altına alması gerektiğini belirtti.

Li, iki tarafın farklılıkları uygun şekilde ele alması, kapsayıcılık ve karşılıklı öğrenme ruhunu desteklemesi ve birbirlerinin temel çıkarlarına ve başlıca endişelerine saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Çin Başbakanı, İngiltere'nin Çin'le tatbiki işbirliğini genişletmeye devam etmesinden ötürü ülkesinin memnuniyet duyduğunu ve İngiltere'yle ticaret, yatırım, yeşil kalkınma, kültürel ve halklar arası etkileşimlerin yanı sıra bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğini derinleştirerek, küresel sürdürülebilir kalkınmayı ortaklaşa destekleyip teşvik etmeye istekli olduğunu söyledi.

Sunak ise İngiltere'nin Çin tarihi ve kültürüne saygı duyduğunu ve Çin'in uluslararası sistemde oynadığı büyük role önem verdiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı, ülkesinin Çin'le yapıcı ve samimi diyalog kurmaya, ekonomi ve ticaret, bilim ve teknoloji alanlarında tatbiki işbirliğini güçlendirmeye, farklılıkları uygun şekilde ele almaya, iklim değişikliği ve diğer küresel sorunlarla ortaklaşa mücadele etmeye, ayrıca istikrarlı ve karşılıklı fayda sağlayan İngiltere-Çin ilişkileri tesis etmeye istekli olduğu söyledi.