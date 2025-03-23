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Çin Başbakanı Li Qiang, ABD ile Diyalog Çağrısı Yaptı

Çin Başbakanı Li Qiang, ABD ile Diyalog Çağrısı Yaptı
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Çin Başbakanı Li Qiang, düzenlenen 'Çin Kalkınma Forumu'nda ABD Cumhuriyetçi Senatör Steve Daines ile görüşerek, iki ülke arasındaki çatışmalar yerine diyalog ve iş birliği çağrısında bulundu.

Çin Başbakanı Li Qiang, başkent Pekin'de düzenlenen "Çin Kalkınma Forumu" çerçevesinde Trump destekçisi Cumhuriyetçi Senatör Steve Daines ile görüşerek, "İki tarafta çatışma yerine diyaloğu, sıfır toplamlı rekabet yerine kazan-kazan iş birliğini seçmelidir" açıklamasını yaptı.

ABD ile Çin arasındaki yaptırım savaşları sürürken, Çin Başbakanı Li Qiang, başkent Pekin'de düzenlenen "Çin Kalkınma Forumu" çerçevesinde Trump destekçisi Cumhuriyetçi Senatör Steve Daines ve ABD'li iş adamları ile bir araya geldi. Başbakan Li, Cumhuriyetçi Senatör Daines ile gerçekleştirdiği toplantıda, Washington ile diyalog çağrısında bulunarak, "İki tarafta çatışma yerine diyaloğu, sıfır toplamlı rekabet yerine kazan-kazan iş birliğini seçmelidir" ifadelerini kullandı. Li, Washington'un "Çin ile birlikte çalışarak ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini teşvik etmesini" umduğunu söyledi.

FedEx, Pfizer ve Qualcomm gibi büyük firmaların CEO'ları da toplantıya katıldı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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