DEM Parti'li Çiftyürek, asgari ücret ve emekli maaşlarının adil bir şekilde artırılmasını istedi

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin, "Eğer zam yağmuru varsa enflasyon düşürülemiyorsa o zaman ücret zamlarının da adil yapılması lazım." dedi.

Çiftyürek, engellilerin kentlerin çoğunda fiziksel engellerle karşılaştığını söyledi. Engellilerin kamuda ve özel sektörde istihdamlarında sorunların yaşandığını belirten Çiftyürek, bu duruma ilişkin çözümlerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Emeklilerin sisteme yük" olduğuna ilişkin bir algının yönetilmek istendiğini öne süren Çiftyürek, bu zihniyetin değişmesi gerektiğini dile getirdi.

Bugün emekli olanların ev, araba alamadığını, kirasını dahi ödeyemediğini belirten Çiftyürek, bu yüzden işçilerin ve memurların emekli olmak istemediğini öne sürdü.

Asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını hatırlatan Çiftyürek, emekli maaşı ve asgari ücrete ilişkin, şöyle konuştu:

"Asgari ücret 22 bin, zam gelse ne olacak? Zam yapılsa bile meseleyi çözmüyor çünkü zammın ertesi günü temel girdilere zam yağmuru geliyor. Çağrımız şu: Peynir zeytin artmasın, kira artmasın ücret de artmasın. Eğer zam yağmuru varsa, enflasyon düşürülemiyorsa o zaman ücret zamlarının da adil yapılması lazım."