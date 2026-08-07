Bakan Yumaklı: 688 Milyon TL Tarımsal Destek Ödemesi Hesaplara Aktarıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 688 milyon TL tarımsal destek ödemesi aktardıklarını duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toprağın bereketini sofralara taşıyan, üretimi kesintisiz sürdüren çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 688 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı