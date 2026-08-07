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Bakan Yumaklı: 688 Milyon TL Tarımsal Destek Ödemesi Hesaplara Aktarıldı

Bakan Yumaklı: 688 Milyon TL Tarımsal Destek Ödemesi Hesaplara Aktarıldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına toplam 688 milyon TL tarımsal destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üretimi kesintisiz sürdüren çiftçileri desteklemeye devam ettiklerini belirterek, ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesaplarına 688 milyon TL tarımsal destek ödemesi aktardıklarını duyurdu.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toprağın bereketini sofralara taşıyan, üretimi kesintisiz sürdüren çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 688 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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