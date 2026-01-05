Haberler

CHP TBMM Kapalı Grup toplantısı gerçekleştirildi

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen TBMM Kapalı Grup toplantısında, 2025 yılı için çalışmalar değerlendirildi ve ekonomik konular ele alındı. Toplantıda ayrıca Venezuela'daki gelişmelere dair sunum yapıldı.

CHP TBMM Kapalı Grup toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen TBMM Kapalı Grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya geldi. Özel'in sunuş konuşmasıyla başlayan kapalı grup toplantısı, 5 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından bir açıklama yapılmadı. Toplantıda, partinin 2025 yılında Meclis'te yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki CHP'li üyelerin faaliyetleri, 2026 yılı için hedefler, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar ele alındı.

Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD tarafından yakalanması sonrası yaşananlara ilişkin sunum yaptı. Memur ve memur emeklilerinin ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları, ekonomi, iç politika ve miting takvimi de toplantıda görüşüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
