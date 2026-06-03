CHP'den kurultay açıklaması: Reddetmiyoruz, nasıl yapacağımızı konuşmalıyız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası, "Kurultayı reddeden bir anlayış içinde olmadığımızı ama bunu nasıl yapacağımızı konuşmaya ihtiyacımız olduğunu değerlendiriyorum" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP Kurultay davasında verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanı yeniden Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Kılıçdaroğlu, dün akşam MYK listesini açıkladı. Listenin açıklanmasının ardından Kılıçdaroğlu, MYK üyeleriyle birlikte toplantı yaptı. Toplantıda ele alınan konulara ve partinin yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, kurultaya karşı olmadıklarını fakat hukuki bir zemin çerçevesinde ilerleyeceklerini belirtti. Mutlak butlan kararının CHP'yi ayrıştıramayacağını dile getiren Sarı, tüm partililerle birlik ve beraberlik içinde olacaklarını sözlerine ekledi.

"MYK ile yeni bir başlangıç yapmayı düşündük"

Dün açıklanan MYK üyeleriyle birlikte yapılan toplantıda birçok güncel sorunlara da değinildiğini belirten Sarı, "Dün, MYK açıklandıktan sonra ilk toplantımızı yaptık. Genel değerlendirmeler de yapıldı. Partinin içinde bulunduğu durumlar için değerlendirmeler de yapıldı. MYK olarak değerlendirdiğimiz tek konu, partinin içinde bulunduğu süreç değildi. Türkiye'nin sorunları, sosyal meseleleri, ekonomiyle ilgili, dış politika ile ilgili meseleleri değerlendirdik. CHP ulus inşa etmiş ve tarihsel misyonu olan bir parti. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir parti. Dolayısıyla CHP tarihsel olarak çok önemli bir yerdedir ve bugün de çok önemli bir yerde olma özelliğini sürdürüyoruz. Böyle bir zamanda ve böyle bir zeminde partimizle ilgili ciddi tartışmaların olduğu bir dönemin de içine girdik. Biz topladığımız MYK ile yeni bir başlangıç yapmayı, sıfırdan bir başlangıç yapmayı düşündük ve değerlendirdik. Bu görev bir zorunluluktu. Dolayısıyla hiç kimse böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemez. Ancak mahkemenin vermiş olduğu karar eskiye dönüş anlamına geldiği için biz de hepimiz bu hukuki zorunluluğu yerine getirmek üzere bir görev almış durumdayız. Dolayısıyla bu parti meclisimiz, dışarıdan gelmiş parti meclisimiz değil. Bu parti meclisimiz, 37. Kurultay'da gelmiş parti meclisi. Dolayısıyla bu parti meclisi atanmış bir parti meclisi değil. Herhangi birinin parti meclisi değil. Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi ya da Kılıçdaroğlu'nun atadığı üyelerle oluşmuş bir MYK'dan söz etmiyoruz. Bu MYK, CHP'nin özgür iradesiyle seçilip gelmiş parti meclis üyelerinden oluşmuştur" diye konuştu.

"Mevcut durumu yok sayarak bir çözüm üretmek mümkün değil"

Mutlak butlan kararının CHP'de ayrışmaya yol açmaya çalıştığını ve bu duruma izin vermeyeceklerini ifade eden Sarı, "Mahkeme kararını beğenmeyen ve doğru bulmayan arkadaşlarımız bakımından, hem de bizler bakımından çok özenli bir biçimde davranılması gereken bir süreçteyiz. Bu süreci ve bu sorumluluğu herkesin hissetmesi gerektiğine inanıyorum. Aksi durumda CHP'nin ayrışması anlamına gelir ki biz ayrışmayı ve çatışmayı asla istemiyoruz. Çünkü gerçekten ayrıştırmak kolaydır. Barıştırmak ve kucaklaşmak zordur. Zor olanı yapalım. Herkes düşüncelerini söylesin, anlatsın. Partinin yetkili organları ve kurumları var. Bu kurumlarda konuşalım. CHP tabanı bir kez ayrıştığında bunları toparlayabilmek zordur. Dolayısıyla hepimizin siyasal sorumluluğu da budur. Asla ayrışmadan birlik ve beraberlik içinde bu mevcut durumu yönetme zorunluluğu içindeyiz. Bizim MYK olarak en önde değerlendirdiğimiz konu bu. Mevcut durumu yok sayarak bir çözüm üretmek mümkün değil. Kararları beğenmeyebiliriz veya tanımıyoruz diyebiliriz ama tanımıyoruz ve beğenmiyoruz dediğimiz zaman o kararlar orada durmuyor. Sorunları yok sayarak bir yere çıkamayacağımızı aslında son 2 yıldır çok açık olarak gördük" şeklinde konuştu.

"Kurultayı reddeden bir anlayış içinde olmadığımızı değerlendiriyorum"

Yeni bir kurultay fikrine açık olduklarını aktaran Sarı, "Parti meclisini toplayacağız. Parti meclisinde bu konuları konuşacağız, tartışacağız. Dolayısıyla kurultay yapmanın koşullarını birlikte konuşabileceğimiz bir diyalog mekanizmasına ihtiyacımız var. Kurultayı reddeden bir anlayış içinde olmadığımızı ama bunu nasıl yapacağımızı konuşmaya ihtiyacımız olduğunu değerlendiriyorum. CHP içinde siyasi rekabet vardır ve önemlidir. İtiraz kültürü vardır ve bu da önemlidir. Bunların hepsine saygımız var ama CHP içinde partinin kırmızı çizgilerini, daha doğrusu partinin kurumsal kimliğini zedeleyici açıklamaların da hiçbir şeye hizmet etmediğini, bir partiyi gereksiz yere yorduğunu not etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu konuyla ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Biz bir çağrı yapıyoruz. Çağrımız şudur. CHP'nin içine düştüğü bu durumdan çıkarabilmek için ihtiyaç duyduğumuz yol haritasının ne olacağına ilişkin tüm partilerimize çağrımızdır. Herkes bu çerçevede ve bu sorumlulukla konuya yaklaşsın. Bizler bazı kararlarla bunu değerlendirdik. Bu kararları da sizinle paylaşmak istiyoruz. Birincisi, bir diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Yani MYK'nın içinde, Genel Başkan'ın uygun gördüğü arkadaşlarımızla bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Önceki dönemde partiyi yöneten arkadaşlarımız da bir araya gelsinler, otursunlar, konuşsunlar ve değerlendirmeler yapsınlar istiyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir ön yargımız, herhangi bir kırmızı çizgimiz yok. Elbette bir hukuki zemin var. Bu hukuki zemin üzerinde bunun konuşulmaya ihtiyacımız var. Bunu öneriyoruz" dedi.

"11 Haziran'da parti meclisimizi toplayacağız"

11 Haziran Perşembe günü Kılıçdaroğlu'nun parti meclisine hitap edeceğini vurgulayan Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 Haziran Perşembe günü, parti meclisimizi toplayacağız ve bütün bu değerlendirmeleri bu kez de parti meclis üyelerimizle tartışacağız. Parti meclisimizde sadece bizim çerçevemizle hareket eden arkadaşlarımız yok. Farklı fikirde olan arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla parti meclisimizin daha zengin ve içerikli olacağını düşünüyoruz. Bunu toplayacağız. Salı günü de grup toplantımızı yapacağız. Burada yeni başkanımız konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı önemli açıklamalar yapacak." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı