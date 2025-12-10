Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında savunma sanayisine yapılan desteklerin önemi ve başarılara ilişkin açıklamalarda bulundu. C-130 kargo uçağının düşmesine dair raporun kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "CHP iktidarında, özel şirket veya kamu kurumu ayrımı yapılmadan milli savunma sanayimize, savunmamıza katkı sağlayanları etkinlikle desteklemek en önemli görevimiz ve önceliğimizdir." dedi.

Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Milli Savunma Bakanlığına ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesine ilişkin nihai kaza kırım inceleme raporunun kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Askeri harcamaların 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 10 artmasının, savunma sanayisi sektörünün tarihi bir ihracat çıtasına ulaştığını gösterdiğini belirten Bağcıoğlu, yılın 11 ayında 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatın, geçen yılın rekorunu yıl bitmeden aştığını dile getirdi.

Bağcıoğlu, Türk savunma sanayisinin gücünü dünya çapında tescilleyen ASELSAN, TUSAŞ, BAYKAR, ROKETSAN ve Makine ve Kimya Endüstrisinin dünyanın en büyük savunma şirketlerinin yer aldığı listede ilk 100'e girerek hem teknolojik yetkinliklerini hem de uluslararası rekabet güçlerini açık şekilde ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son dönemde kritik gelişmelerden biri olarak, tamamen milli sistemlerle oluşturulan konfigürasyon üzerinden geliştirilen görev profili testinde KIZILELMA muharip insansız uçak sistemi, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin de destekleriyle hedef tespit, teşhis, takip, angajman zincirini kesintisiz icra etmiş, atış senaryosunu başarıyla tamamlayarak önemli bir eşiği geride bırakmıştır. Savunma sanayisinde elde edilen bu ve benzeri başarılar son 20-25 yılın ürünü değildir. Bu başarıların arkasında 50 yıl önce kurulan, biraz önce sıraladığım savunma şirketleri ve emektar personelin gayretleri vardır. Günümüzün başarılarının gururunu yaşarken bu konuda geçmişte atılan adımlara, duyduğumuz minneti de açıkça ifade etmek zorundayız. Geçmişten günümüze savunma sanayimizin bu seviyeye gelmesine katkıda bulunan herkese şükran borçluyuz."

Türk milletinin ortak eseri olan milli savunma sanayisinde hedeflerinin "daima ileri" olduğuna işaret eden Bağcıoğlu, "CHP iktidarında, özel şirket veya kamu kurumu ayrımı yapılmadan milli savunma sanayimize, savunmamıza katkı sağlayanları etkinlikle desteklemek en önemli görevimiz ve önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Kürk ve deri tutkunlarına müjde! LUIGI Deri, Türkiye'de perakende satışa başladı

Köklü üretici markası Türkiye'de perakende satışa başladı
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
title