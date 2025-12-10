CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "CHP iktidarında, özel şirket veya kamu kurumu ayrımı yapılmadan milli savunma sanayimize, savunmamıza katkı sağlayanları etkinlikle desteklemek en önemli görevimiz ve önceliğimizdir." dedi.

Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Milli Savunma Bakanlığına ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesine ilişkin nihai kaza kırım inceleme raporunun kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Askeri harcamaların 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 10 artmasının, savunma sanayisi sektörünün tarihi bir ihracat çıtasına ulaştığını gösterdiğini belirten Bağcıoğlu, yılın 11 ayında 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatın, geçen yılın rekorunu yıl bitmeden aştığını dile getirdi.

Bağcıoğlu, Türk savunma sanayisinin gücünü dünya çapında tescilleyen ASELSAN, TUSAŞ, BAYKAR, ROKETSAN ve Makine ve Kimya Endüstrisinin dünyanın en büyük savunma şirketlerinin yer aldığı listede ilk 100'e girerek hem teknolojik yetkinliklerini hem de uluslararası rekabet güçlerini açık şekilde ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son dönemde kritik gelişmelerden biri olarak, tamamen milli sistemlerle oluşturulan konfigürasyon üzerinden geliştirilen görev profili testinde KIZILELMA muharip insansız uçak sistemi, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin de destekleriyle hedef tespit, teşhis, takip, angajman zincirini kesintisiz icra etmiş, atış senaryosunu başarıyla tamamlayarak önemli bir eşiği geride bırakmıştır. Savunma sanayisinde elde edilen bu ve benzeri başarılar son 20-25 yılın ürünü değildir. Bu başarıların arkasında 50 yıl önce kurulan, biraz önce sıraladığım savunma şirketleri ve emektar personelin gayretleri vardır. Günümüzün başarılarının gururunu yaşarken bu konuda geçmişte atılan adımlara, duyduğumuz minneti de açıkça ifade etmek zorundayız. Geçmişten günümüze savunma sanayimizin bu seviyeye gelmesine katkıda bulunan herkese şükran borçluyuz."

Türk milletinin ortak eseri olan milli savunma sanayisinde hedeflerinin "daima ileri" olduğuna işaret eden Bağcıoğlu, "CHP iktidarında, özel şirket veya kamu kurumu ayrımı yapılmadan milli savunma sanayimize, savunmamıza katkı sağlayanları etkinlikle desteklemek en önemli görevimiz ve önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.